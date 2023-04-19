Morgan Stanley’nin net kar ve geliri ilk çeyrekte azaldı

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin net kar ve geliri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla azalış kaydetti.

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ABD’li yatırım bankalarından Morgan Stanley, bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin azaldığını duyurdu.

Morgan Stanley, 2023’ün ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 azalarak 3 milyar dolara geriledi. Şirket, 2022’nin ilk çeyreğinde 3,7 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun geçen yılın ilk çeyreğinde 2,02 dolar olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 1,7 dolar oldu.

Morgan Stanley’nin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 14,5 milyar dolara indi. Bankanın geliri, 2022’nin ilk çeyreğinde 14,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun net kârı, bankacılık sektöründeki sıkıntılara rağmen faiz oranlarındaki artışın etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde artış kaydetmişti. (AA)

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