Netanyahu’nun yargı reformu ısrarı şekele sert değer kaybettirdi

İsrail'in para birimi, Netanyahu hükümetinin yargı sistemini yeniden şekillendirmek için yürürlüğe koymaya çalıştığı tartışmalı planı sürdüreceğini söylemesinin ardından değer kaybetti.

Sozcu.com.tr

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İsrail’in para birimi şekel, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yargı sistemini yeniden şekillendirmek için ortaya konan plana devam edileceğini söylemesinin ardından değer kaybetti.

Başbakan Netanyahu, daha önce tepkiler üzerine rafa kaldırdığı yargı reformu planını ilerletme kararı aldıklarını söyledi. Netanyahu, düzenlemeyi bu hafta ele alacaklarını açıkladı. İlk olarak ocak ayında duyurulan plan, hükümetin yargı gücü üzerindeki kontrolünün arttırılmasını planlıyor.

Plan, Yüksek Mahkeme'nin otoritesini zayıflatılmasını ve yargıç atamasında siyasilere daha fazla güç verilmesini öngörüyor. Yargı reformu düzenlemesi uzun süredir protestolara neden oluyordu.

ŞEKELDE SERT KAYIP

Netanyahu’nun açıklamasının ardından bugün küresel döviz piyasalarının en kötü performans gösteren para birimlerinden biri olan şekel günlük yüzde 1,3 değer kaybetti.

Dolar/şekel kuru 3,60 seviyesine yükseldi. İsrail hisse senetleri ise pazar günü yüzde 1,1 oranında değer kaybetti.

Şekel, yargı reformunun gündeme geldiği ocak ayından bu yana neredeyse yüzde 7 değer kaybetmiş oldu.