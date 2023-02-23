New York borsası Fed tutanaklarının ardından günü karışık seyirle tamamladı

New York borsası, Fed tutanaklarının açıklanması sonrası günü karışık seyirle tamamladı. Tutanaklar Fed yetkililerinin faizleri 25 baz puan artırmakta hemfikir olduğunu, birkaç yetkilinin ise 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu.

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New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklarının açıklanması sonrası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,26 azalışla 33.045,09 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalarak 3.991,05 puana indi, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artışla 11.507,07 puana çıktı.

Enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik belirsizlikler sürerken Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 31 Ocak-1 Şubat’ta düzenlenen toplantısına ait tutanakları yayımladı.

SIKI ENFLASYON VURGUSU SÜRDÜ

Son toplantıda neredeyse tüm Fed yetkililerinin faiz oranının 25 baz puan artırılmasında hemfikir olduğunu ortaya koyan tutanaklarda, birkaç yetkilinin ise son toplantıda faiz oranının 50 baz puan artırılmasından yana olduğu belirtildi.

Tutanaklarda, enflasyonun Fed’in yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya, iş gücü piyasasının da hala çok sıkı olmaya ve ücretler ile fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam ettiği aktarıldı.

Fed yetkililerinin genel olarak enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin politika görünümünü şekillendiren önemli bir faktör olmaya devam ettiğini belirttiği kaydedilen tutanaklarda, risk yönetimi açısından enflasyon net bir şekilde yüzde 2’ye düşene kadar kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesinin uygun bulunduğu ifade edildi. (AA)