New York Fed Başkanı Williams faiz indirimi için 2024’e işaret etti

New York Fed Başkanı John C. Williams'ın New York Times'a verdiği röportaja göre, faiz oranlarının gelecek yıl düşmeye başlamasını bekliyor.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticilerinden faiz artışlarına ilişkin mesajlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Fed New York şube başkanı John C. Williams, faiz oranlarının gelecek yıl düşmeye başlayabileceğini belirtti.

New York Times’ın haberine göre Williams, faiz oranlarının düşüşü için 2024’e işaret etti. Williams, gazeteye verdiği röportajda ekonomik verilere bağlı olarak 2024’ün başlarında faiz indirimi olasılığını dışlamadığını ve enflasyonun umulduğu gibi aşağı indiğini sözlerine ekledi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL DÜŞÜRMEK GEREKEBİLİR

Faiz konusunda verilerin izlenmesi gerektiğine işaret eden Williams, enflasyondaki düşüşle birlikte işsizlik oranlarının artacağına değinerek işsizlik oranının yüzde 4’ün üzerine çıkabileceğini de söyledi.

Williams, “Enflasyon düşüyorsa büyümekte olan bir ekonomiye uygun para politikası duruşunu sürdürmek ve enflasyonun yüzde 2 seviyelerine doğru ilerlemesi halinde önümüzdeki yıl faiz oranlarının buna uygun olarak düşürülmesi gerekecektir” dedi.

NE OLDU?

Politika yapıcılar, geçen yıl 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonu düşürmek için agresif bir şekilde yaptığı sıkılaştırma hamlelerinin ardından faiz artış hızını yavaşlattı.

Fed, 25-26 Temmuz'daki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan puan artırarak federal fonlama faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25 ila yüzde 5,5 aralığına getirdi. Bu ayki artış ise haziran toplantısındaki aranın ardından geldi.