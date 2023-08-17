Finans
Abone Ol

Norveç Merkez Bankası politika faizini artırdı

Norveç Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4 seviyesine yükseltti. Son artışla birlikte ülkede politika faizi, 2008 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Norveç Merkez Bankası politika faizini artırdı

Norveç Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4 seviyesine yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 4 seviyesine yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.

Son artışla birlikte ülkede politika faizi, 2008 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Norveç Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden, “Ekonominin tahmin edildiği şekilde seyretmesi halinde politika faizi eylül ayında bir kez daha artırılacaktır” ifadesini kullandı.

Ekonomistler, Norveç Merkez Bankası’nın bu yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar politika faizini yüzde 4,25’e çıkarmasını bekliyor.

Merkez Bankası rezervleri geçen hafta arttıİlginizi ÇekebilirMerkez Bankası rezervleri geçen hafta arttıBorsa İstanbul'da 9 hafta sonra ilkİlginizi ÇekebilirBorsa İstanbul'da 9 hafta sonra ilkMevduat hacmi geçen hafta 273,6 lira arttıİlginizi ÇekebilirMevduat hacmi geçen hafta 273,6 lira arttıKredi hacmi geçen hafta 39,7 milyar lira arttıİlginizi ÇekebilirKredi hacmi geçen hafta 39,7 milyar lira arttı
X Reklam