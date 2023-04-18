Norveç Varlık Fonu CEO’su: SVB’nin iflası nedeniyle büyük kayıp yaşadık

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu CEO'su Nicolai Tangen, mart ayında gerçekleşen Silikon Vadisi Bankası'nın iflası nedeniyle büyük bir kayıp yaşadıklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu’nun CEO’su Nicolai Tangen, 2008 mali krizinden gerçekleşen en büyük banka iflaslarından biri olan Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflası nedeniyle büyük bir kayıp yaşadıklarını söyledi.

SVB’nin kredi verdiği teknoloji şirketlerinin büyük kayıplar yaşamasının yanında bankacılık sektörünün de bu süreçte ağır kayıplar vermesi Norveç Varlık Fonu’nun zararını etkiledi.

Norveç parlamentosunun Maliye ve Ekonomik İşler Daimi Komitesi’nde Devlet Emeklilik Fonu ile ilgili bugün gerçekleştirilen bir oturumda konuşan Tangen, daha fazla uluslararası şirketin sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Tangen, düşük veya negatif getirileri olan bir kaç yıllık değişken piyasalara da hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.

2022’DE ZARAR ETMİŞTİ

Norveç'in varlık fonu 2022'yi yüzde 14'lük bir kayıpla kapatırken bu, 2008 krizinin ardından yaşanan en kötü performans olmuştu. Fon kısmen enerji hisselerine yönelerek ve ilk kez borsalarda işlem gören şirketlerden uzaklaşarak daha büyük bir kaybı önledi.

Norveç Varlık Fonu faizlerdeki artış, yüksek enflasyon ve Ukrayna’daki savaşın piyasaları etkilemesiyle 2022'nin ilk yarısında 1,68 trilyon Norveç kronu (174 milyar dolar) zarar açıklamıştı.

Fon geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde ise 449 milyar Norveç kronu (43,47 milyar dolar) zarar etti. Fonun dördüncü çeyrek bilançosu ise henüz netleşmedi.

NORVEÇ VARLIK FONU NEDİR?

1996 yılında kurulan fon, Norveç’in devlete ait petrol ve doğalgaz kaynaklarının satışından elde ettiği geliri yönetiyor.

Türkiye dahil 70 ülkede 9 bin 300’ü aşkın şirkette hissesi bulunan fon, borsalarda işlem gören hisselerde toplamda yüzde 1,3’lük paya sahip. Fonun ayrıca, tahvil, gayrimenkul, altyapı ve yenilenebilir enerji yatırımları bulunuyor.

Fon, 25 yılda ortalama yüzde 6’lık pozitif getiri elde etmişti.