Norveç Varlık Fonu CEO’sundan borsa uyarısı

Norveç Varlık Fonu CEO'su, Davos'ta yaptığı değerlendirmede borsalarda 'çok düşük' getirileri bir süre daha görmenin olası olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın en büyük varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu’nun CEO’su Nicolai Tangen, Davos’ta yaptığı değerlendirmede hisse senedi piyasalarında yatırımcılar için stresin henüz bitmediğini belirtti.

Financial Times’a verdiği röportajda, yatırımcılar için geçen yılki zorlu ortamın henüz bitmediğini söyleyen Tangen, “Düşük getirileri uzun bir süre göreceğimizi düşünüyorum” dedi. Tangen ayrıca, ABD’de yeni bir faiz artışı döngüsünün olası olmadığını belirtti.

Hisse senedi piyasalarının ‘Covid-19’un ardından oluşan saçmalığı’ temizlediğini belirten Tangen, bir süre daha ‘çok düşük getiriler’ konusunda yatırımcılara uyarılarda bulundu.

2008 KRİZİNDEN BU YANA EN KÖTÜ PERFORMANS

Tangen’e göre Norveç’in varlık fonu 2022’yi yüzde 14’lük bir kayıpla kapatırken bu, 2008 krizinin ardından yaşanan en kötü performans oldu. Fon kısmen enerji hisselerine yönelerek ve ilk kez borsalarda işlem gören şirketlerden uzaklaşarak daha büyük bir kaybı önledi.

Tangen ayrıca geçtiğimiz yıl yaşanan piyasa düşüşlerinin etkilerinin sanılandan daha fazla olabileceğini belirtti. 2022’de yaşanan düşüşlerin yıkıcı etkisinin piyasalar üzerinde baskı yaratabileceğini belirten Tangen, “Geçen yıl yaşanan 30 trilyon dolarlık servet kaybının ikincil etkilerini görmedik. Henüz hiç bir yerde patlamadı” dedi.

DEV ZARAR AÇIKLADI

Norveç Varlık Fonu faizlerdeki artış, yüksek enflasyon ve Ukrayna'daki savaşın piyasaları etkilemesiyle 2022’nin ilk yarısında 1,68 trilyon Norveç kronu (174 milyar dolar) zarar açıklamıştı.

Fon geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde ise 449 milyar Norveç kronu (43,47 milyar dolar) zarar etti. Fonun dördüncü çeyrek bilançosu ise henüz netleşmedi.

NORVEÇ VARLIK FONU NEDİR?

1996 yılında kurulan fon, Norveç'in devlete ait petrol ve doğalgaz kaynaklarının satışından elde ettiği geliri yönetiyor.

Türkiye dahil 70 ülkede 9 bin 300'ü aşkın şirkette hissesi bulunan fon, borsalarda işlem gören hisselerde toplamda yüzde 1,3'lük paya sahip. Fonun ayrıca, tahvil, gayrimenkul, altyapı ve yenilenebilir enerji yatırımları bulunuyor.

Fon, 25 yılda ortalama yüzde 6'lık pozitif getiri elde etmişti.