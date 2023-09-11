OVP sonrası TCMB ve banka yöneticileriyle TL toplantısı

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetim kurulu ile bir araya geldi ve bankacılıkta TL ağırlığının artırılmasını görüştü.

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanması üzerine araya geldi.

TBB’den bugün yapılan açıklamaya göre, görüşme Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanmasının ardından 8 Eylül’de gerçekleşti.

Açıklamada, toplantıda OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde TL’nin ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü bildirildi.

Ayrıca toplantıda, OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde TL’nin artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü.

ERKAN’DAN TL AĞIRLIĞININ ARTIRILMASI VURGUSU

TCMB Başkanı Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurguladı.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının “yapıcı ve çok yararlı” geçtiğini söyledi.

Açıklamada, şöyle denildi:

“TBB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirtmiştir. TCMB Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde TL cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurgulamıştır. TCMB Başkanı Erkan ve TBB Başkanı Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdi.”

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