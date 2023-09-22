Petrol piyasasında Fed ve sıkı piyasa etkisi

Petrol, geçen haftalarda yaşadığı ralliye şahin Fed etkisiyle ara verse de piyasadaki sıkılaşma işaretleri haftalık kaybı telafi etti.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artışına işaret etmesinin risk varlıklarına yönelik iştahı azaltması nedeniyle yaşadığı kaybı sıkı piyasa etkisiyle telafi etti.

Fed çarşamba günü, borçlanma maliyetlerinin daha uzun süre yüksek kalacağının sinyalini vererek dolara destek verdi. Bu da ham petrol dahil emtiaların cazibesini azalttı.

Ancak petrol piyasasında sıkışıklık işaretleri nedeniyle Batı Teksas Ham petrolü bugün varil başına 90 doların üzerine çıktı, Brent petrol ise 93,4 dolar dolara yükseldi.

PİYASADA SIKIŞIKLIK SÜRÜYOR

Öte yandan petrol piyasasında sıkışıklık işaretleri de sürdü. Rusya dün dizel ve benzin ihracatını geçici olarak yasaklayarak akaryakıt fiyatlarını artırdı. Buna ek olarak, ABD ham petrol stokları da düşmeye devam etti.

Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretim kısıtlamalarını yıl sonuna kadar uzatmasıyla ham petrol bu çeyrekte güçlü bir yükseliş kaydetmişti. Ayrıca dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’deki rafinerilerin işlemenin rekor seviyeye çıkmasıyla talep görünümü de iyileşti.

UZMANLAR NE DİYOR?

Danışmanlık şirketi Vanda Insights’ın kurucusu Vandana Hari, “Son birkaç haftadaki acımasız rallinin gücü tükendi ancak dünkü konsolidasyon aşaması zorlu olabilir. Arzın kırılganlığı konusunda devam eden gerginlik, büyük veya sürdürülebilir bir geri çekilmeyi engelleyebilir” dedi.

Rusya’nın ürün sevkiyat yasağıyla ilgili olarak hem JPMorgan Chase & Co. hem de sektör danışmanı FGE, yasağın uzun süre devam etmesini beklemediklerini belirtti. JPMorgan yazdıkları bir notta, kısıtlamanın yalnızca “ekim ayına kadar birkaç hafta” süreyle geçerli olacağını söyledi.