Piyasalar, Merkez Bankası faiz kararı sonrası hareketlendi

Merkez Bankası'nın şahin faiz artırımının ardından varlık fiyatlarında oynaklık arttı. Analistler, faiz kararına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde TCMB'nin enflasyonla mücadelede ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini kaydetti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası kararlarının ardından varlık fiyatlarındaki oynaklık arttı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkardı.

Faiz kararının ardından Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksindeki yükseliş, banka hisseleri öncülüğünde yüzde 4’e yaklaştı. Endeks, 7.870 puan seviyesinde güçlenen kar satışlarıyla 7.536 puana kadar inmesinin ardından 7.650-7.750 bandında dengelendi.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), faiz kararı sonrası yaklaşık 20 baz puan gerileyerek 394 baz puana indi.

Dolar/TL yüzde 3’e yakın değer kaybederek 26,3800’e, altının gram fiyatı da yüzde 3’ten fazla düşüşle 1.624 liraya indi.

‘TCMB’NİN NE KADAR CİDDİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR’

TCMB duyurusunda, söz konusu karara gerekçe olarak, yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmesi gösterildi.

Analistler, söz konusu kararın seçim sonrası oluşturulan yeni ekonomi yönetimiyle birlikte uygulanmaya başlanan politikaların devamı niteliğinde olduğunu aktararak, faiz kararının, TCMB’nin enflasyonla mücadelede ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Ekonomi yönetiminin halihazırda attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında olumlu karşılandığını ifade eden analistler, bugünkü adımla birlikte orta ve uzun vadede yatırımcılar için soru işaretlerinin azalmasının beklendiğini söyledi

Analistler, seçim sonrası yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisinin arttığını belirterek, öngörülebilirliğin artmasıyla söz konusu eğilimin daha da güçlenebileceğine işaret etti. (AA)

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