Powell: Fed üyeleri faizlerin biraz daha artmasının uygun olacağını düşünüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Enflasyonla mücadelede daha gidecek uzun bir yol var" dedi.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Fed’in enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme sürecinin “uzun zaman alacağını” açıkladı.

Powell, ABD Temsilciler Meclisi’nde finansal hizmetler komitesine hitaben yapacağı konuşma için hazırlanan metinde, “Enflasyon baskıları yüksek kalmaya devam ediyor ve enflasyonu tekrar yüzde 2’ye indirme sürecinin daha uzun bir yolu var” dedi.

FED ÜYELERİ FAİZ ARTIRIMINDAN YANA

Powell ayrıca Fed para politikası kurulu üyelerinin neredeyse tamamının faizlerin yıl sonuna doğru bir miktar daha yükselmesinin uygun olacağını düşündüğünü ifade etti.

Powell ayrıca enflasyonun düşmesi için bir süre ekonomik büyümenin trend altında gerçekleşmesi ve istihdam piyasasının bir miktar zayıflaması gerekeceğini belirtti.

Powell’ın ABD Kongresi önünde yılda iki kere yaptığı konuşmaların ilki bugün Türkiye saati ile 17.00’de başlayacak. Powell, yarın da Senato’nun bankacılık komitesi önünde konuşma yapacak. (REUTERS)