Reuters: Rezervlerde tarihi artış gerçekleşti

Reuters'a konuşan bankacılar, TL'nin değerini korumak amacıyla seçim öncesi yapılan rezerv satışlarının bırakılmasıyla rezervlerin geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük artışını gerçekleştirdiğini hesaplıyorlar.

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Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervlerini TL’nin değerini savunmak için kullanmayı bırakmasıyla birlikte, bankacılar net uluslararası rezervlerin geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük artışını gerçekleştirdiğini hesaplıyorlar.

Reuters’ın başvurduğu dört bankacının hesaplamalarına göre 23 Haziran’da net rezervlerin 16 Haziran’daki 473 milyon dolar düzeyinden yaklaşık 9 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Bankacıların net rezervlerdeki artış tahminleri 8.2-9 milyar dolar aralığında yer alıyor.

Bankacılar ilgili verileri resmi verinin açıklanmasından önce vaziyet ve analitik bilanço gibi öncü göstergelerden hesaplarken TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.

REZERV SATIŞININ DURMASI ARTIŞIN BAŞLICA SEBEBİ

TCMB verilerine göre net rezervlerde bundan önceki en hızlı artış Şubat 2002’nin ilk haftasında yaklaşık 8.2 milyar dolarla gerçeklemişti.

Normalleşme ve rasyonel politikalara dönüş kapsamında 2021’den beri ilk faiz artışına geçen hafta giden TCMB’nin eşzamanlı olarak TL’nin değerini korumak amacıyla seçim öncesi yaptığı rezerv satışlarını bırakması rezervlerdeki artışın başlıca sebebi.

Aynı bankacılar altın ve brüt döviz rezervlerinden oluşan toplam rezervlerin ise geçen hafta yaklaşık 4.5 milyar dolar artışla 107.5 milyar dolara yükseleceğini hesapladı. Dört ekonomistin tahmin bandı 4.3-4.8 milyar dolar arasında gerçekleşti. (REUTERS)

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