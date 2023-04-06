Rezervde ve döviz mevduatlarında sert düşüş

Merkez Bankası rezervlerinde ve yerleşiklerin döviz mevduatlarında düşüş geçen hafta da devam etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde düşüş serisi geçen hafta da devam etti.

Brüt rezervler geçen hafta 2,3 milyar dolarlık düşüşle 122,4 milyar dolara, net rezerv de 0,4 milyar dolarlık düşüşle 18,5 milyar dolara geriledi.

TCMB’nin yurt içi ve yurt dışı bankalardan belirli bir süre için swap (takas) ile ödünç aldığı döviz düşüldüğünde net rezerv geçen hafta 1,3 milyar dolarlık düşüşle -43 milyar dolar oldu.

DÖVİZ MEVDUAT GERİLEDİ, KKM ARTTI

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı da, KKM faizlerinin serbest bırakılmasının etkisiyle geçen hafta 2,8 milyar dolar daha azalarak 183,7 milyar dolara geriledi.

Yerleşiklerin döviz mevduatında geçen hafta pariteden arındırılmış düşüş 3,1 milyar dolar oldu. Bu düşüşün 802 milyon doları gerçek kişilerden, 2,3 milyar doları şirketlerden kaynaklandı.

Kur korumalı mevduat (KKM) hacmi geçen hafta 28,2 milyar TL’lik artışla 1 trilyon 701 milyar TL’ye yükseldi.

Yabancılar geçen hafta Türkiye’den nette 15 milyon dolarlık tahvil alırken, 61 milyon dolarlık hisse sattı

İlginizi Çekebilir İngiliz bankalardan dolar/TL tahmini

İlginizi Çekebilir Hazine'nin ilk yeşil tahvil ihracında 2,5 milyar dolarlık satış