Rus rublesi 15 ayın dibini gördü
Rusya'da Wagner isyanı kısa sürede sona erse de politik belirsizlik endişeleri rublede değer kaybını beraberinde getirdi.
Rusya’da geçen hafta sonu yaşanan askeri isyan sonrasında para birimi rublede değer kaybı devam ediyor.
Dolar/ruble kuru bugün, 15 ayın en yükseği olan 87 seviyesini gördü. Kur, Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022’de dibi görmüştü. Ruble, bugün dolar ve Euro karşısında yüzde 0,7 oranında değer kaybetti.
Reuters’ta bugün yayımlanan haberde, Wagner isyanı sonrasında iç siyasi istikrarsızlık ve geleceğe ilişkin belirsizliklerin Rusya’da güvenli liman olarak görülen varlıklara talebi artırdığı vurgulandı.
Rus rublesi haziran ayında dolar karşısında yaklaşık yüzde 14 oranında değer kaybetti ve TL’nin ardından gelişen ülke para birimleri arasında değer kaybında ilk sıralarda yer aldı.