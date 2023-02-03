Rusya, enerji gelirlerindeki düşüş nedeniyle döviz satışını artıracak

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin ilave petrol ve doğalgaz gelirlerinin şubatta tahminlerin 108 milyar ruble altında kalmasının beklendiğini, bu nedenle döviz satış miktarını artıracağını duyurdu.

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Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin ilave petrol ve doğalgaz gelirlerinin şubatta tahminlerin 108 milyar ruble altında kalmasının beklendiğini, bu nedenle döviz satış miktarını artıracağını duyurdu.

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ilave petrol ve doğalgaz gelirlerinin şubatta tahmin edilenden 108 milyar ruble düşük gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

3,2 MİLYR RUBLE DÖVİZ SATIŞI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Bu nedenle döviz satışı için 160 milyar ruble (yaklaşık 2,3 milyar dolar) ayrıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 7 Şubat-6 Mart’ta günde 8,9 milyar ruble değerinde döviz satışı gerçekleştirileceği belirtildi.

Rusya Maliye Bakanlığı, 13 Ocak-6 Şubat’ta günde 3,2 milyar ruble döviz satışı gerçekleştirmişti.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlardan ötürü döviz piyasasındaki işlemlerini durduran Rusya Merkez Bankası, söz konusu işlemlere 13 Ocak’ta tekrar başlamıştı. (AA)

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