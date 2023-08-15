Rusya Merkez Bankası faiz artırdı

Rubledeki sert değer kaybı nedeniyle bugün olağanüstü toplanan Rusya Merkez Bankası, 350 baz puanlık faiz artışına gitti.

Sozcu.com.tr

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Bugün olağanüstü toplanan Rusya Merkez Bankası, politika faizini 350 baz puanlık artışla yüzde 12’ye yükseltti.

Dolar/ruble kurunun dün Mart 2022 sonrasında ilk kez 100 seviyesini aşması sonrasında banka olağanüstü toplantı kararı almıştı.

Yıl başında 71 seviyesinde olan dolar/ruble kuru, bu yıl ülkenin cari fazlasındaki düşüş ve turizm harcamalarının etkisiyle yükselişe geçmişti.

Kur artışına rağmen Rusya’da yıllık tüketici enflasyonu temmuzda yüzde 4,3 olmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ekonomi danışmanlarından Maksim Oreşkin, dün yaptığı açıklamada, rubledeki değer kaybıyla ilgili olarak “gevşek para politikası” uyguladığı gerekçesiyle merkez bankasını suçlamıştı.

NATO destekli Ukrayna güçleriyle savaş halinde olan Rusya’ya karşı başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri tarihte eşi görülmemiş sayıda yaptırım kararı almıştı.

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