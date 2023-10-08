Sam Bankman-Fried’ın yargılandığı FTX davasında neler oluyor?

İflas eden kripto borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’ın yargılandığı dava bu hafta başladı. İşte kripto piyasasının yakından takip ettiği davada öne çıkan detaylar...

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan ve geçtiğimiz kasım ayında iflas eden FTX'in eski CEO’su Sam Bankman-Fried'ın dolandırıcılık davası bu hafta görülmeye başladı.

Avukatlar, açılış konuşmasında FTX’i kripto sektörünün ön saflarında yer alan 40 milyar dolarlık bir şirkete dönüştürme çabası içindeyken hatalar yapıldığını, ancak Bankman-Fried’in kimseyi dolandırma niyeti olmadan ‘iyi niyetle’ hareket ettiğini söyledi.

SUÇU KRİPTO PİYASASINA VE BINANCE’A ATTI

Sam Bankman-Fried'ın avukatı savunmalarını kripto para piyasasındaki oynaklığa vurgu yaparak gerçekleştirdi. FTX'in piyasa oynaklığına maruz kaldığını belirten avukat Mark Cohen, sorunun borsanın iştiraki olan Alameda Research’den kaynaklandığını belirtti.

Kuruluş aşamasında FTX ve Alameda’nın iki ayrı şirket olarak faaliyete başladığını belirten Avukat Mark Cohen, sonrasında Alameda'nın FTX ile ticari ilişkisinde bazı ayrıcalıklar tanındığını kabul etti.

Savunmada kripto piyasasındaki hızlı düşüş sırasında Alameda'nın kullandığı kredilerin geri çağrılmasının iflası tetiklediği belirtildi. Cohen, suçun büyük bölümünü Alameda'nın CEO'su ve Bankman-Fried'ın eski kız arkadaşı olan Caroline Ellison'a yükledi.

Cohen ayrıca kriz sırasında FTX'in en büyük rakibi Binance CEO'sunun kendilerini zor duruma sokan gönderisine de atıfta bulunarak bunun FTX'e müşteri hücumunu tetiklediğini iddia etti.

EN YAKIN ARKADAŞI İTİRAFÇI OLDU

Öte yandan 30 yaşındaki eski milyarder ve kodlama uzmanı Gary Wang da davanın en önemli tanıklarından biri oldu.

Wang, üniversiteden oda arkadaşı olan Bankman-Fried’in dolandırıcılık davasında “ABD tarafı benden kalan varlıkları devlete aktarmayı bitirmemi istedi ancak Sam bana onları oyalamaya çalışmamız gerektiğini söyledi” dedi.

Aynı zamanda FTX kurucu ortağı olan Gary Wang, kriz sırasında Bankman Fried’ın yaptığı “FTX’te sorun yok. Varlıklar gayet iyi” paylaşımının da yalan olduğunu söyledi. Wang jüri üyelerine, “Hayır. FTX iyi değildi. Varlıklar iyi durumda değildi” dedi.

Suçunu kabul eden ve hükümetle işbirliği yapan Wang, “Borsada 8 milyar dolarlık açık vardı. FTX’in aslında tüm müşteri varlıklarını karşılamaya yetecek kadar varlığı yoktu” dedi. Wang önümüzdeki salı günü çapraz sorguya alınacak.

Öte yandan savcılar, en çok beklenen tanıklardan biri olan eski kız arkadaşı ve Alameda’nın CEO’su Caroline Ellison’un önümüzdeki hafta başında kürsüye çıkacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım ayında iflas etmiş, şirketin CEO’su Sam Bankman-Fried’ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, aralık ayında ABD’nin suç duyurusunun ardından Bahamalar’da gözaltına alınmıştı. ABD’ye 21 Aralık 2022’de teslim edilen Bankman-Fried’ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Bankman-Fried’ın kefaleti, ağustos ayında tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edilmiş, eski CEO Brooklyn’deki bir cezaevine gönderilmişti.