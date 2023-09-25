San Francisco Fed Başkanı’ndan faiz mesajı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyondaki düşüşün ve işgücü piyasasının dengelenmesinin iyi bir haber olduğunu, ancak politika sıkılaştırmasının gerekli olup olmadığını belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed’in para politikasını daha da sıkılaştırması gerekip gerekmediğini belirlemek için hâlâ daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Daly enflasyona karşı zafer kazandığını iddia etmek için henüz erken olduğunu belirterek, merkez bankasının fiyat baskılarını mümkün olduğu kadar sorunsuz bir şekilde yönetme konusundaki kararlılığını teyit etti.

SABIR İSTEDİ

Daly bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Sorun yaratacak olan şey, eğer bu işi bitirmeye karar verirsek, işimiz bitti deriz. Eğer isimiz bitmediyse bir faiz artışı daha yapabiliriz” dedi ve “Zafer ilan etmeye hazır değilim. Sabır ihtiyatlı bir stratejidir” diye konuştu.

Enflasyondaki son düşüş ve işgücü piyasasının kademeli olarak yeniden dengelenmesinin iyi bir haber olduğunu, ancak daha fazla politika sıkılaştırmasının gerekli olup olmadığını belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulacağını söyledi.