Savaş en çok Tel Aviv ve İstanbul borsalarını vurdu

Filistin-İsrail çatışmasının ardından dünyada en çok kayıp yaşayan borsa Tel Aviv Borsası olurken, ikinci sırada Borsa İstanbul yer aldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Filistinlilerle İsrail arasındaki çatışma dünya gündeminin ilk sırasına yerleşirken, piyasalarda da etkili oldu.

Hamas ve diğer Filistinli örgütlerin İsrail içinde düzenlediği saldırıların ilk gününde İsrail’de Tel Aviv borsasında gösterge endeks yüzde 6,5 gerilerken, ikinci günde kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde dünkü kayıp yüzde 3,21 oldu.

Böylece dünya genelinde Filistin-İsrail çatışmasının ardından 5 Ekim Cuma kapanış rakamlarına göre en sert düşüş Tel Aviv Borsası’nda, ikinci düşüş Borsa İstanbul’da oldu.

İsrail Merkez Bankası, 30 milyar dolarlık rezerv satışıyla piyasalara müdahale etti ve para birimi şekeldeki değer kayıplarının bir kısmının geri alınmasını sağladı.

Dubai borsası dün yüzde 2,6’lık düşüşle dünyada değer kaybında üçüncü sırada yer alırken, Mısır borsası da pazar günü yüzde 2,6’lık kayıp yaşadı ve en çok kaybedenler arasında dördüncü sırada yer aldı.

Atina borsasında da ilk gün yüzde 1,5, ikinci gün yüzde 2,3 oranında kayıp yaşadı.

ABD BORSALARI POZİTİF ETKİLENDİ

Çatışmanın ardından dün New York borsasında savunma ve enerji şirketleri öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Lockheed Martin ve Northrop Grumman hisseleri sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 11'in üzerinde değer kazandı. Enerji şirketlerinden ExxonMobil'in hisseleri yüzde 4'e ve Chevron'un hisseleri yüzde 3'e yakın yükseldi.

New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 0,39, Dow Jones endeksi yüzde 0,59 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

İlginizi Çekebilir Para birimi düşen İsrail'den şekeli destekleme kararı