SEC Bitcoin borsa yatırım fonu başvurularını yetersiz buldu

ABD menkul kıymet düzenleyicisi SEC, önde gelen varlık yönetim şirketlerinin spot Bitcoin borsa yatırım fonları ile ilgili başvurularını yetersiz bulduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun BlackRock ve Fidelity’nin son ETF başvurularının yetersiz bulduğu duyuruldu.

WSJ’de yayınlanan ve kaynaklara dayandırılan haberde SEC’in başvuruların yeterince açık ve kapsamlı olmadığı yönünde geri bildirim yaptığı belirtildi. Konu ile ilgili yapılan haberin ardından Bitcoin de düşüşe geçti.

Dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketleri olan BlackRock, Fidelity, WisdomTree ve diğer geleneksel şirketler, bir spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başlatmak için SEC’e başvuruda bulunmuştu.

YATIRIMCILARI HEYECANLANDIRDI

Varlık yönetim şirketlerinin bu hamlesi yatırımcılar arasında kripto piyasasına dönük bir düzenleyici onayının yaklaşabileceğine dair umut olarak görülmüştü. Bu hamle aynı zamanda kripto piyasasını da hareketlendirmişti.

Bitcoin’in gerçek fiyatını izleyen bir borsa yatırım fonu, kripto para birimine daha geniş erişim sağlayacağı için bir dönüm noktası olarak görülüyordu. Böylece yatırımcılar bir aracı kurum hesabı aracılığıyla hisse senetleri gibi kolay bir şekilde Bitcoin alıp satabilecekti.

SEC dolandırıcılığa ve piyasa manipülasyonuna karşı savunmasız oldukları gerekçesiyle bu tür fonları 2017’ye kadar defalarca reddetmişti. Sonrasında ise dünyanın en büyük para yöneticisi olan BlackRock’un mükemmele yakın başvuru kayıtları Bitcoin borsa yatırım fonları için şimdiye kadarki en iyi umut olarak görüldü.

Ancak başvurular işe yaramadı ve SEC’in gözetim düzenlemelerinin ayrıntıları hakkında yeterli bilgi verilmediği için başvuruları iade ettiği belirtildi.

BITCOIN KRİTİK SEVİYEDE

Kararın ardından Bitcoin 30 bin dolar seviyelerinin altını test etmeye çalışsa da kritik seviyenin üzerinde kalmayı başardı. Bitcoin 30 bin 500 dolardan Ethereum ise 1900 dolardan işlem gördü.

Diğer kripto varlıklara bakıldığında ise, Ripple’ın 0,483756 dolardan, Cardano’nun 0,289263 dolardan, Solana’nın 19,01 dolardan ve Dogecoin’in 0,067321 dolardan satıldığı görüldü.

SEC KRİPTO BORSALARINA DAVA AÇMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda SEC, Binance’a ve Coinbase’e dava açmıştı. SEC Washington’da federal mahkemeye bulunduğu şikayet dosyasında Binance ve Coinbase’e yönelik farklı suçlamalarda bulunmuştu.

Sonrasında Binance ve SEC'in 16 Haziran'da anlaşmaya vardığı belirtildi. Mahkeme, Binance ve SEC arasındaki bir anlaşmayı onaylayarak tüm Binance US varlıklarını donduran önceki bir geçici yasaklama emrini kaldırdı.

Coinbase ise SEC’in açtığı davanın iptali için dilekçe verdi.