Seçim yaklaşırken lirada oynaklık beklentisi artıyor

14 Mayıs seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte piyasaların lirada düşüş ve oynaklık beklentisi artıyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de gelecek ay yapılacak seçimler öncesinde lirayı kur dalgalanmalarına karşı korunmanın maliyeti artıyor.

Bloomberg’in haberine göre, TL’nin dolar karşısındaki bir aylık zımni oynaklığı, 14 Mayıs seçimlerinin yaklaşmasıyla daha da arttı. 1 ay vadeli opsiyon fiyatlaması son iki günde ikiye katlanarak yüzde 32,7’ye yükseldi. Zımni oynaklık kavramı, bir varlığın gelecekteki oynaklığı hakkında piyasanın beklentisini hesaplamak için kullanılıyor.

Öte yandan yabancının TL’ye erişim maliyetini gösteren Londra’da swap piyasasında TL’de gecelik faiz oranı yüzde 191’e yükseldi.

YABANCI BANKALAR TL’DE DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Wall Street bankaları da seçimlerin sonucu ne olursa olsun, hükümetin piyasa üzerinde uyguladığı kontrol çabalarına atıfta bulunarak, lirada önemli bir zayıflama olasılığına işaret etmeye başladı.

Geçtiğimiz iki yılda sert değer kaybederek rekor düşük seviyelere ulaşan lira, bugün öğlen saatlerinde dolar karşısında 19.37 seviyesine geriledi. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, lira-ABD doları çiftinin gecelik vadeli getirisinin Pazartesi günü %191’e çıkarak 21 Mart’tan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasıyla offshore fonlama maliyeti fırladı.

JPMorgan analistleri geçen hafta yayınladıkları bir notta, seçimlerden sonra Dolar/TL’nin “yükselen oynaklığın ortasında” 25 seviyesine kadar yükselebileceğini söyledi.