Siemens Energy hisseleri çakıldı

Rüzgar türbini üreten iştiraki Siemens Gamesa'daki sorunların etkilerinin yıllarca sürebileceği uyarısında bulunmasının ardından Siemens Energy hisselerinde düşüş yüzde 30'u aştı.

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Siemens Energy’nin rüzgar türbini üreten iştiraki Siemens Gamesa’daki sorunların etkilerinin yıllarca sürebileceği uyarısında bulunmasının ardından şirketin piyasa değeri 5,8 milyar Euro (6,3 milyar dolar) azaldı.

Enerji sektörüne ekipman ve hizmet sağlayan Siemens Energy, parçaların arıza oranlarında önemli bir artış görülmesinden sonra Siemens Gamesa’nın kurmuş olduğu türbinler ve ürün tasarımlarına yönelik geniş kapsamlı bir teknik inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Şirket, incelemenin sonucunda beklenilenden daha büyük ve 1 milyar Euro’ya mal olabilecek sorunlar tespit edilmesinin ardından 2023 için kâr beklentisini dün geri çekti.

‘HÜSRAN VERİCİ VE AĞIR BİR AKSAKLIK’

Siemens Gamesa’nın CEO’su Jochen Eickholt gazetecilere telefonla yaptığı açıklamada, “Bu (durum), hüsran verici ve ağır bir aksaklık” dedi.

Siemens Energy’nin hisse fiyatında bugünkü düşüş şirketin 2020 yılında Siemens bünyesinden çıkıp borsaya tek başına kote olduğu zamandan bu yanaki en büyük düşüş oldu.

Şirketin hisseleri yüzde 31,5 düşerken, işlemciler ve analistler şirkette yakın zamanda ortaya çıkan sorunların boyutunun hâlâ belirsizliğini koruduğunu belirtiyorlar. (REUTERS)

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