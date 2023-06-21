Şimşek 4.7 trilyonluk borç devraldı

Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek’e dev bir borç yükü ile devretti. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim borç stoku, yılın ilk beş ayında 700.2 milyar lira büyüyerek 4 trilyon 734.4 milyar liraya çıktı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, borç stokunun 1.774.2 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 2.960.2 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu. Merkezi yönetimin toplam borç stoku içinde TL-döviz dengesi son yıllarda dramatik biçimde döviz lehine döndü. 2014'te toplam borcun yüzde 32.3'ünü oluşturan döviz borçlarının payı, özellikle Hazine'nin yeniden dövizle iç borçlanmaya başladığı son üç yılda hızla büyüyerek 2020'de yüzde 50'yi aştı. Bugün itibarıyla ise yüzde 65.5'e kadar ulaştı.

FAİZİ ANA PARAYI GEÇTİ

Nebati görevdeyken Hazine'nin ödediği faiz ve borç yükü günden güne arttı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa kamunun faiz borcu, anapara borcunu geçti. Hazine son üç ayda 159.8 milyar TL'si iç borç, 113.4 milyar TL'si de dış borç olmak üzere toplam 273.2 milyar TL borç geri ödemesi yaptı. Bu üç ayda borç servisinin yüzde 59'u faiz ödemelerinden, kalan yüzde 41'i anaparadan oluştu. Aralık 2021'de anapara ödemeleri 1 trilyon 316 milyar TL, faiz ödemeleri ise 794.7 milyar TL tutarındaydı. 2023 yılında Hazine'nin toplam 1.1 trilyon TL'lik iç ve dış borç geri ödemesi gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Bu ayki borçlanma hedefini aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı pazartesi düzenlenen iki ihale ile yaklaşık 50 milyar lira borçlanırken, bu ayki diğer ihalelerle birlikte toplam borçlanma tutarı 71.83 milyar liraya ulaşarak 50 milyar lira olan borçlanma hedefini aştı. Hazine dün ise düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 749.7 milyon lira borçlanmaya gitti.