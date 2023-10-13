Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduattan çıkmak istediklerini söyledi. Şimşek, mevcut politikanın para politikasının ima ettiğinden daha sıkı olduğunu ifade etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF’nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas’ın Marakeş kentinde politika patikası ve ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg’in aktardığına göre Şimşek, beklenen enflasyona göre bakıldığında Türkiye’nin reel faiz sunduğunu, bu durumun da TL’yi çekici kıldığını ifade etti. Politikanın politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğu mesajını veren Şimşek, bu patikada kalacaklarına emin olduğunu vurguladı.

Şimşek, para politikasında sonuç almak için en az 1 yıla ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kurala dayalı politikaya geri dönmek istediklerini söyleyen Şimşek, Türkiye’de ciddi bir mali konsolidasyona ulaşıldığının altını çizdi.

İç talebi daha ılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, kur korumalı mevduat enstrümanından çıkmak istediklerini de ekledi.

Gümrük Birliği ile ilgili yorumlarda bulunan Şimşek, Gümrük Birliği’nin günümüz koşullarını karşılamadığı mesajını verdi. Şimşek, Gümrük Birliği’ni hizmet ve tarımla güncellemek istediklerini söyledi.

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