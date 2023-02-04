Şişecam’dan 2022’de 20,1 milyar TL net kâr

Şişecam 2022'de net kârını yüzde 121 artışla 20,1 milyar TL'ye yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam), 2022 yılında net kârını bir önceki yıla kıyasla yüzde 121 artırarak 20,1 milyar TL’ye yükseltti.

Konsolide net satışları bu dönemde yüzde 197’lik artışla 95,3 milyar milyar TL’ye yükselen şirketin brüt kârı yüzde 202 artışla 33,7 milyar TL’ye, esas faaliyet kârı yüzde 170 artışla 17,4 milyar TL’ye ulaştı.

Şişecam'ın bu dönemde toplam satışları içerisinde uluslararası satışlarının payı yüzde 63 seviyesinde gerçekleşirken, yatırımları 7,8 milyar TL, ihracatı ise 1,1 milyar dolar oldu.

Şişecam’ın toplam borcu da 2022’de yüzde 75 artışla 68,8 milyar TL’ye yükseldi.

Şirket, kur korumalı mevduattan 2022 yılında 692 milyon TL’lik faiz ve kur farkı geliri elde etti.

Şişecam'ın bu dönemde toplam satışları içerisinde uluslararası satışlarının payı yüzde 63 seviyesinde gerçekleşirken, yatırımları 7,8 milyar TL, ihracatı ise 1,1 milyar dolar oldu.

Şişecam 2022 yılı boyunca 5,8 milyon ton cam, 4,9 milyon ton soda külü ve 4,4 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

‘RİSKLERE RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM’

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Dünyada süregelen ve birçok kurumu etkileyen makroekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik risklere rağmen sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza devam ettik” dedi.

24 bin çalışanı olan Şişecam'ın 2022 yılı yatırımlarına, sürdürülebilirliği garanti altına almak amacıyla refrakter üreticisi İtalyan Refel firmasının satın alımıyla başladığını dile getiren Prof. Dr. Kırman, şöyle devam etti:

“2022 yılı, Avrupa'da cam ambalaj alanındaki ilk yatırımımız olan Macaristan tesisimizin temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz, Mersin'de devam eden buzlu cam fırını ve işleme hattı yatırımlarında kapasite artırım kararı aldığımız önemli bir yıldı. Eskişehir'de cam ambalaj yatırımımız, otocam iş koluna yönelik düzcam yatırımımız ve mimari camlar iş alanına yönelik düzcam yatırımlarımız ise sürüyor. Amerika'daki doğal soda yatırımımız ve şu an devam eden yatırımlarımızın toplamı enflasyonist ortam sebebiyle artan yatırım bedelleri de göz önünde bulundurulduğunda 7 milyar dolar seviyesine ulaşıyor. Eskişehir'de devam eden cam ambalaj fırını yatırımımızı ve Lüleburgaz otocam fırın yatırımımızı 2023 yılının ilk yarısında devreye almayı hedefliyoruz.”

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