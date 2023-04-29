Şişecam’ın net kârı ilk çeyrekte yüzde 26 azaldı

Şirketin net kârı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1'lik düşüşle 2,7 milyar TL'ye geriledi.

Sozcu.com.tr

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Şişecam 2023 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şişecam'ın 2023 ilk çeyreğinde konsolide net satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,1’lik artışla 28,4 milyar TL (1,5 Milyar dolar) seviyesine ulaşırken, Türkiye'den yapılan ihracat ile, Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti.

İlk çeyrekte 1,3 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1,1 milyon ton soda külü ve yaklaşık 908 bin ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Şirketin, yılın ilk çeyreğindeki toplam yatırımları 2,8 milyar TL (149 milyon dolar), ihracatı 275 milyon dolar oldu.

Şirketin net kârı ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1’lik düşüşle 2,7 milyar TL’ye geriledi.

Şirketin toplam borcu da ilk üç ayda 3,1 milyar TL’lik artışla 71,9 milyar TL’ye yükseldi.

Şişecam 2022’de net kârını yıllık yüzde 121 artışla 20,1 milyar TL’ye yükseltmişti.

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