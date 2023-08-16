Siyasi kaos sürüyor: ‘Arjantin pesosu daha da değer kaybedecek’

Uzmanlar Arjantin'de dolar/peso kurunun 2024 sonunda 350'den 1193'e yükseleceğini öngördü. Bank of America ekonomistleri, seçim kazanan adayın pesoyu daha fazla devalüe etmesini bekliyor.

Sozcu.com.tr

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Bank of America stratejistlerine göre, bu yıl dünyanın en zayıf para birimi olan Arjantin pesosu için en kötüsü henüz gelmedi.

Banka stratejistleri, ülkedeki başkanlık seçimlerinin galibinin aralık ayından itibaren pesoyu daha da devalüe etmesini bekliyor. Tahminlere göre, resmi döviz kuru, bu yılın sonunda dolar başına 545’e düşecek ve ardından 2024’ün sonunda 1193’e gerileyecek.

SİYASET SAHASI KARIŞTI

Mevcut hükümet, pazar günü yapılan kritik ön seçimde yenilgiye uğradı. Seçimlerin ardından hükümet bu hafta para birimini yüzde 18 oranında devalüe ederek dolar/peso kurunu 350’ye çıkardı.

Arjantin varlıkları, ekonomiyi dolarize etmek ve merkez bankasını lağvetmek isteyen sağcı aday Javier Milei’nin beklenenden güçlü performansının ardından düştü. Öte yandan Dolarhoy.com internet sitesine göre, resmi piyasada dolara erişimi olmayan Arjantinliler karaborsada 1 doları 700 pesoya alabildi.

ENFLASYON ÜZERİNDE BASKI SÜRÜYOR

Banka stratejistleri, “Döviz piyasası baskı altında kalmaya devam edecek. İleride daha fazla devalüasyon bekliyoruz” dedi. Stratejistler, artan siyasi belirsizliğe, enflasyon üzerindeki baskıya, kuraklığın ihracat üzerindeki etkisine ve negatif bölgede döviz rezervlerine işaret etti.

Bank of America stratejistleri, para biriminin aşırı değerlenmesi göz önüne alındığında devalüasyonun genel olarak olumlu olduğunu söyledi. Öte yandan devalüasyonun enflasyon üzerinde daha fazla baskı oluşturacağı düşünülüyor.

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