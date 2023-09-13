Societe Generale’den faiz ve dolar/TL tahmini

Fransız banka Societe Generale, Merkez Bankası'nın eylülde politika faizini yüzde 31'e yükselteceğini öngördü. Analistlerin yıl sonu dolar/TL beklentisi 30 seviyesinde gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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Fransız banka Societe Generale, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde faiz ve dolar/TL tahminlerini güncelledi.

Societe Generale, TCMB’nin eylülde politika faizini 600 baz puanlık artışla yüzde 31'e yükselteceğini, buna rağmen yılın geri kalanında TL’nin zayıflayacağını öngördü. Analistlerin yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 30 seviyesinde gerçekleşti.

FAİZ TAHMİNLERİ

TCMB’den eylülde 600 baz puanlık bir faiz artışı beklediklerini söyleyen SocGen analistleri, 2023 son çeyrek ve 2024 ilk çeyreğe ilişkin tahminlerini de aktardı.

Fransız banka, Merkez’in 2023 dördüncü çeyrekte toplam 600 baz puanlık bir sıkılaştırma yapacağını, 2024’ün ilk çeyreğinde ise 200 baz puanlık bir faiz artışı yapacağını öngördü.

Öte yandan analistler, güçlü ithalat talebinin etkisiyle ve turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte cari açığın bu kış yeniden artacağını öngördü.

‘LİRA DAHA DA ZAYIFLAYACAK’

Notta, “Bununla birlikte, reel faizler keskin bir şekilde negatif kalmaya devam edecek ve cari işlemler hesabının kış aylarında kötüleşmesi, gerekli istikrar sağlanmadan önce liranın bir tur daha zayıflamasına neden olacaktır” ifadeleri yer aldı.

SocGen’in raporunda gelecek yıl liradaki değer kaybının yavaşlayacağı belirtildi. Raporda, Türkiye'nin temellerinin iyileşmesi için gelecek yıl ortodoks politikalara kademeli dönüş yapılması gerektiği ve liranın daha fazla ama daha yavaş bir değer kaybı yaşayacağı öngörüldü.

YABANCI BANKALARIN FAİZ TAHMİNİ

TCMB’nin ağustosta 750 baz puan faiz artışı gerçekleştirmesinin ardından pek çok banka da faiz tahminlerini güncellemişti.

ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley de 2023 sonu için yüzde 30 olan Merkez Bankası politika faizi beklentisini yüzde 35’e yükseltti.

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan da yıl sonu için politika faizi tahminini yüzde 35'e yükseltti. JP Morgan, 2024 yılı için faiz öngörüsünü ise yüzde 40’tan 45’e yükseltti.

İngiliz banka Barclays da TCMB'nin politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e bekliyor.

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