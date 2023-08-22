S&P, bazı ABD bankalarının kredi notunu düşürdü

S&P, zorlu faaliyet koşulları nedeniyle bazı ABD bankalarının kredi notunu düşürdü.

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Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, fonlamaya ilişkin risklere ve zayıf kârlılıklara vurgu yaparak bazı bankaların kredi notunu revize etti.

Kuruluş, sektörün kredi gücünü zorlama olasılığı olduğunu belirterek çok sayıda ABD bankasının kredi notunu düşürdü.

S&P, Associated Banc-Corp ve Valley National Bancorp bankalarının kredi notlarını fonlama riskleri ve aracı mevduatlara olan yüksek bağlılığı nedeniyle düşürdü.

‘RİSKLER ARTIYOR’

S&P ayrıca UMB Financial Corp, Comerica Bank ve Keycorp bankalarının kredi notunu da büyük mevduat çıkışları ve yüksek faiz oranlarını neden göstererek düşürdü.

S&P, notunda faiz oranlarındaki sert yükselişin pek çok ABD bankasının fonlama ve likiditesi üzerinde baskı yarattığını açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de ABD’li birçok bankanın kredi notunu düşürürken başka bankaların durumunu da gözden geçirdiği uyarısında bulunmuştu. (REUTERS)

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