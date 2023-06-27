S&P: Yükselen faiz oranlarının etkisi henüz hissedilmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yükselen faiz oranlarının gerçek etkisinin henüz Avrupa genelinde hissedilmediğini bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, merkez bankaları enflasyonu kontrol altına almaya ve fiyat istikrarını sağlamaya çalışırken, kredi koşullarının daha da sıkılaşacağı aktarıldı.

Açıklamada, yükselen faiz oranlarının gerçek etkisinin henüz Avrupa genelinde hissedilmediği belirtildi. Avro bölgesinde 2025’ten önce enflasyonun kontrol altına alınmasının ve fiyat istikrarının sağlanmasının beklenmediğine işaret edilen açıklamada, daha kısıtlayıcı faiz oranlarıyla bankaların riskten daha fazla kaçınacağı, fonlama maliyetlerinin yükseleceği ve yatırımcılar ile borç verenlerin kredi kalitesine odaklanmasının artacağı kaydedildi.

“EKONOMİK DÖNGÜ ZAYIFLADI”

Açıklamada, ekonomik döngünün de zayıfladığı belirtilerek, bunun şirketler ve hanehalkı üzerinde daha fazla baskı oluşturacağı ancak Avro Bölgesi’nin derin bir resesyon yaşamasının beklenmediği ifade edildi.

Avro Bölgesi’ndeki ekonomik büyümenin son zamanlardaki direncine rağmen kırılgan olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, artan faiz oranlarının konut piyasası ve tüketici talebi üzerinde giderek daha fazla baskı oluşturmasıyla düşük işsizlik, devam eden mali destek ve Kovid-19 sonrası yaşanan toparlanmanın oluşturduğu rüzgarın muhtemelen azalacağı aktarıldı.

“UKRAYNA’DAKİ SAVAŞ TEHLİKELİ BİR AŞAMAYA GİRDİ”

Açıklamada, Ukrayna’daki savaşın yeni ve potansiyel olarak tehlikeli bir aşamaya girdiğine işaret edilerek, Ukrayna’nın topraklarını geri kazanmak için saldırıya geçmeye çalışırken, Rusya’da savaşın gidişatına yönelik hassasiyetlerin Wagner grubunun son isyanının ardından daha da arttığı kaydedildi.

S&P’nin açıklamasında, Rusya’da karar alma sürecinin belirsizliği ve öngörülemez doğası göz önüne alındığında, Batı Avrupa’daki makro kredi etkisinin şimdiye kadar geçen yıl korkulandan çok daha az zarar verici olduğu kanıtlanmış olmasına rağmen risklerinin yüksek olmaya devam ettiği belirtildi. (AA)

İlginizi Çekebilir ECB Başkanı Lagarde’dan faiz açıklaması

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranlarını artırdı

İlginizi Çekebilir Korkut Boratav faiz kararını değerlendirdi