Şubatta en çok borsa kaybettirdi

TÜİK verilerine göre, şubatta aylık en yüksek kayıp ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,43 oranında BIST-100'de yaşandı. İşte şubat ayında tüm yatırım araçlarının performansları...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Şubat’a ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.

Buna göre, aylık en düşük kayıp, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,21, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,75 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)’te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 1,19, Euro yüzde 1,72, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,23, külçe altın yüzde 3,15 ve BIST 100 endeksi yüzde 7 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

ÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları yüzde 2,71, Euro yüzde 3,24, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,73, külçe altın yüzde 4,64 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,43 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 AYLIK DÖNEMDE EN ÇOK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,37 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,05, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,02 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 41,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 38,91 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde Amerikan doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,46 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN YÜKSEK GETİRİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,38, TÜFE ile indirgendiğinde %59,76 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 14,05, külçe altın yüzde 21,23, Amerikan Doları yüzde 21,86, Euro yüzde 26,15 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 34,13 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 2,18, külçe altın yüzde 10,36, Amerikan Doları yüzde 11,07, Euro yüzde 15,95 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 25,03 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

İlginizi Çekebilir Borsa günü düşüşle tamamladı

İlginizi Çekebilir Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası negatif seyrediyor