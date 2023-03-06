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Suudi Arabistan’tan TCMB’ye 5 milyar dolarlık mevduat

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 5 Milyar dolarlık mevduat anlaşması yaptı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:15 - 06 Mart 2023 Güncellenme:
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Suudi Arabistan’tan TCMB’ye 5 milyar dolarlık mevduat

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık mevduat yatırma kararı aldı.

Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 Milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Jadaan, 7 Aralık 2022’de yaptığı açıklamada, ülkesinin ‘birkaç gün içinde’ TCMB’ye 5 milyar dolar yatıracağını söylemişti.

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