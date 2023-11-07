Taksitli alışveriş rekor kırdı

Kasımın ilk 5 gününde en çok deterjan satıldı; taksitli alışverişte rekora imza atıldı.

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Hepsiburada, Efsane Kasım’ın ilk kampanya döneminin sonuçlarını açıkladı.

Efsane Kasım’ın ilk 5 gününde sırasıyla en çok, temel tüketim ve gıda, giyim, züccaciye, kozmetik ve ev–yaşam ürünlerine ilgi gösterildi. Ürün bazında en çok satanlar ise deterjan, cilt bakım ürünleri, spor ayakkabılar ve sweatshirtler oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir’in ardından Efsane Kasım’a yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana oldu. Hepsiburada kullanıcıları alışveriş için en çok akşam 20:00 ile 23:00 saatlerini tercih etti.

Şarjlı süpürgelere olan talep geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde %35 artış gösterirken, en çok satan markalar ise Philips, Xiaomi ve Roborock oldu.

Hepsiburada platformu üzerinden ilk beş günde en çok sipariş verilen kozmetik ürünleri serumlar, yüz bakım kremleri ve tonikler oldu. En çok satan markalarda ise yerli markalar öne çıktı. The Purest Solutions ve Cream Co.'nun ürünleri en çok satanlar arasında yer aldı.

Efsane Kasım'da ilk 5 günde anne-bebek kategorisinde en çok satılan ürünler elle katlanan ve pratik kullanımıyla ebeveynlerin tercihi olan Cybex markalı bebek arabası ve Yoyko markasının anne yanı park yatağı oldu.

Hepsiburada üzerinden moda kategorisinde ön plana çıkan ürünler sweatshirt, çorap, eşofman, mont ve kazak olurken, en çok satan markalar DeFacto, U.S. Polo Assn., Penti ve Herita oldu.