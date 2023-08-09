Tatlıpınar Enerji 10-11 Ağustos’ta talep toplayacak

Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun enerji yatırımlarını çatısında topladığı Tatlıpınar Enerji, halka arz oluyor.

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Gayrimenkul, turizm ve enerji alanlarında faaliyet gösteren Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun enerji yatırımlarını çatısında topladığı Tatlıpınar Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) alınan onayın ardından 10–11 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak.

Tatlıpınar Enerji’nin Borsa İstanbul'da “TATEN” koduyla işlem görmesi planlanıyor. Şirketin halka arzı ise Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım eş liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Mevcut ödenmiş sermayesi 245,4 milyon TL olan şirketin 35 milyon 100 bin adet payı sermaye artırımı, 35 milyon 100 bin adet payı ise ortak satışı olmak üzere toplamda 70 milyon 200 bin adet payı olacak şekilde yüzde 25,03'ü halka arz edilecek.

Halka arzın büyüklüğünün 1 milyar 579 milyon TL olması bekleniyor.

‘BAŞKA SEKTÖREL HALKA ARZLAR DA OLACAK’

Ağaoğlu Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Burak Kutluğ, Tatlıpınar Enerji halka arzının konjonktürel bir halka arz olmadığını belirterek, “Bu çok seneler önce kurumsallaşmaya atılan ilk adım olarak düşünüldü dolayısıyla bu ilk tanışmamız ama son olmayacak” dedi.

“Yakın zamanda güzel başka haberlerde vereceğiz” diyen Kutluğ, “Bunların içinde başka sektörel halka arzlar, GYO’lar, GYF’ler olacak” diye konuştu.

HALKA ARZ GELİRİ YENİ YATIRIMLARDA KULLANILACAK

Halka arzdan elde edecekleri gelirlerin büyük bir kısmının yeni yatırımlarda kullanılacağını bildiren Kutluğ, şunları kaydetti:

“Amacımız enerji yatırımlarında agresif bir şekilde büyümeye devam etmek. Bunu sadece Türkiye üzerinde düşünmeyin. Bu aynı zamanında bölge ülkeler yani Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri de radarımızda. Türkiye’deki gerek depolama, gerek diğer enerjiyle ilgili alanlarla da ilgileneceğiz ve devam edeceğiz.” (AA)

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