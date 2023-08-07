Tatlıpınar Enerji halka arz oluyor

Ağaoğlu Şirketler Grubu’na bağlı Tatlıpınar Enerji, SPK’dan aldığı halka arz onayının ardından Borsa İstanbul’un yeni üyesi olmaya hazırlanıyor. “TATEN” koduyla işlem görecek olan şirketin talep toplama tarihleri 10-11 Ağustos’ta gerçekleşecek.

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Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun enerji yatırımlarını çatısında topladığı Tatlıpınar Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan halka arz için onay aldı.

10–11 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak olan Tatlıpınar Enerji, “TATEN” koduyla Borsa İstanbul'un yeni üyesi olmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzı ise Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım eşliderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Tatlıpınar Enerji'nin 115,5 MW'lık mevcut kurulu gücüne ek olarak 79 MW güneş enerjisi santrali (GES) ve 33,6 MW rüzgâr enerjisi santrali (RES) olmak üzere hibrit kapasite artırım izni bulunuyor. Bu yatırımlar da tamamlandığında Tatlıpınar Enerji'nin, 228,1 MW'lık kapasiteye ulaşması bekleniyor.

BORSAYA GİRİYORLAR

Tatlıpınar Enerji'nin halka arz olmasıyla yepyeni bir sürecin başlayacağını belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su Burak Kutluğ, “Ağaoğlu, 42 yıldır ‘yaşam mimarı' sloganıyla ülkenin sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sunuyor. Bugüne kadar 40 binin üzerinde konut, ofis ve ticari alan üretimi gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra enerji sektörünün de en eski oyuncularından biriyiz. 2007 yılında almaya başladığımız lisanslarla yenilenebilir enerji sektörünün ilk yatırımcıları arasında yer alıyoruz. Bugüne kadar gayrimenkul müşterilerimize kazandırdık, şimdi de borsa yatırımcısına değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Grup olarak geliştirdikleri enerji projelerinin toplam kurulu gücünün 637 MW'a ulaştığını belirten Kutluğ, “Bugün Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji santrallerinin bazılarının altında bizim imzamız bulunuyor. Bu şirketlerden bazıları da Borsa İstanbul'un üyeleri arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

YENİ YATIRIMLARDA KULLANILACAK

Ağaoğlu Enerji Grubu olarak, başta rüzgâr santralleri olmak üzere bugüne kadar yenilenebilir enerji sektörüne 550 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını belirten Kutluğ, “yenilenebilir enerji santrallerine yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ağaoğlu Enerji Grubu bünyesinde Tatlıpınar Enerji haricinde ayrıca Yalova Çınarcık'ta 45MW'lık Esenköy RES, Gemlik'te 58,5 MW'lık Kürekdağı RES, Amasya'da 24,55 MW'lık Umutlu HES ile Düzce'de 12,5 MW enerji üretim lisansına sahip biyokütle elektrik üretimi santrali mevcut.