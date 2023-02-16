TCMB bankalardan döviz forward maliyetini artırmalarını istedi
Konuya yakın kaynaklara göre TCMB, bankalardan dolar forward kontratlarina faizi yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmelerini istedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz talebini azaltmak amacıyla bankalardan döviz forward kontrat satışlarında maliyetleri artırmalarını istedi.
Bloomberg’in haberine göre, konuya yakın kaynaklar TCMB’nin bankalardan dolar forward kontratlarında faizi yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltmelerini istediğini belirtti.
‘BİREYSEL MÜŞTERİLERE 19,05’İN ALTINDA DOLAR SATMAYIN’
Kaynaklar, TCMB’nin bankalardan ayrıca bireysel müşterilere 19,05 altında dolar satmamasını ve bireysel müşterilere döviz forward kontrat satışı yapılmamasını talep etti.
TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.
Deprem felaketinin ardından otoriteler dolar ve altın talebini kısıtlamak için tedbirleri artırdı.
Enflasyon geçen sene yüzde 85’te zirve yapmasıyla birlikte yetkililer TL’nin mümkün olduğunda istikrarlı seyretmesine odaklandı.
Lira geçen yıl dolara karşı yüzde 30 değer kaybederken bu yılki kayıp yüzde 1’in altında.