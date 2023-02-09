TCMB rezervleri geçen hafta arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 488 milyon dolar arttı ve 129 milyar 627 milyon dolara yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 3 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 488 milyon dolar arttı ve 129 milyar 627 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 725 milyon dolar artışla 77 milyar 931 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 ocakta 76 milyar 206 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

NET REZERV ARTTI

Bankanın net rezervleri ise geçen hafta 1,28 milyar dolar artışla 27,1 milyar dolara yükseldi. TCMB altın rezervleri 50 milyar 933 milyon dolardan, 51 milyar 696 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Net rezervler geçen yıl temmuz başlarında 6,1 milyar dolar ile 20 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Döviz rezervi, TCMB’nin rezerv artırıcı bir dizi önlemine rağmen dalgalı bir seyir izledikten sonra rylül sonu itibarıyla toparlanmaya başladı.

Geçen yılı 27,54 milyar dolar ile tamamlayan net rezervler TCMB’nin haftalık verilerine göre 27 Ocak’taki 25,81 milyar dolar seviyesinden 3 Şubat’ta 27,09 milyar dolara çıktı. (AA, REUTERS)