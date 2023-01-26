TCMB taraflı KKM’de üst faiz sınırı kaldırıldı
Merkez Bankası'nın taraf olduğu kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırıldı.
Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat ürünü için getirilen politika faizinin en fazla 3 puan üzerinde faiz uygulamasına son verdi.
TCMB’nin taraf olduğu kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırıldı.
Bugün 2023’ün ilk enflasyon raporunu açıklayan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da bu gelişmeyi doğruladı.
TCMB’nin bankalara gönderdiği yazıda, kur korumalı mevduat ürünü için getirilen politika faizinin en fazla 3 puan üzerinde faiz uygulamasına son verdiği duyuruldu.
Kur korumalı mevduatta faize politika faizinin üzerinde 3 puanlık üst sınır uygulanıyordu.
VERGİ İSTİSNASI GENİŞLETİLMİŞTİ
Öte yandan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, şirketlerin TL cinsi kur korumalı mevduatlarına (KKM) uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 2022 yıl sonunu kapsayacak şekilde genişletildi.
Buna göre, şirketlerin 31 Aralık 2022 itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paralarını yıl sonuna kadar KKM kapsamında değerlendirmeleri durumunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna olacak.