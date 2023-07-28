TCMB’de başkan yardımcıları değişti, kur yatay seyrini korudu

Merkez Bankası'nın bu yılın 3. enflasyon raporunda enflasyonu 22,3'ten yüzde 58'e çıkardığını açıklamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni başkan yardımcısı atama kararları dikkat çekti.

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TCMB’nin dün enflasyon tahminlerini piyasa beklentileri seviyesine yükseltmesi ve bu yüksek tahminlere göre politika seti oluşturulduğu mesajını vermesinin ardından başkan yardımcılığına bugün yapılan atamalar kredilibite artırıcı olarak nitelenirken dolar/TL yatay seyrini korudu.

Dolar bu sabah 10.40 itibarıyla düne göre değişim kaydetmeyerek 26.95 seviyesinde işlem görürken, son bir haftada neredeyse tamamen yatay seyretti. Haziran ayında yüzde 20 değer yitiren TL’nin Temmuz başından bu yana kaybı ise yüzde 3.8 olarak gerçekleşti.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün yaptığı sunumda enflasyonun gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 60’a yakın seviyede zirve yaptıktan sonra kalıcı olarak düşüşe geçecek bir politika seti oluşturduklarını ve bu dönemde bir geçiş süreci olması gerektiğini söyledi.

Önceki yönetim döneminde ekonomistlerin ve yatırımcıların varsayımlarıyla ters projeksiyonlarda bulunan TCMB’nin yeni yönetim altında verdiği tahminler ve mesajlar gerçekçi olarak nitelenirken Erkan’ın enflasyon baskılarının gücünü kabul etmesi yabancı yatırımcılarda da memnuniyet yarattı.

‘ÖNCEKİ DÖNEMİ TEMSİL EDEN İSİMLER GİTTİ’

Erkan’ın sunumunun ertesi günü Resmi Gazete’de yeni başkan yardımcısı atama kararları yayımlandı.

Merkez Bankası’nın üç başkan yardımcısı, Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken yerlerine Cevdet Akçay, Fatih Karahan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

Bir bankacı, atanan isimlerin kabul görmüş para politikası yanlısı olduklarını ve sorunların giderilmesine yönelik “Bankanın kredibilitesini sağlamlaştıracak isimlerin atandığı bir sabaha uyandık. Bir önceki dönemi temsil eden isimler gitti. Rasyonel davranacak, yeni yönetime tanınan ancak hâlâ tam olarak yerini bulmamış kredibiliteyi sağlamlaştıracak isimler atandı. Yatırımcıları memnun edecek” dedi.

Yaklaşık 12 yıl Yapı Kredi bankasında baş ekonomistlik yapmış olan Akçay, yatırımcılar arasında tanınan saygın bir isim. Fatih Karahan ise 10 yıla yakın süre New York Fed’de, son olarak da bir yıldan uzun bir süre Amazon’da ekonomist olarak görev aldı.

ERKAN’DAN ‘GEÇİŞ SÜRECİ’ AÇIKLAMASI

Dünkü konuşmasında politika faizi artışlarının siyasi nedenlerden dolayı yetersiz kaldığı eleştirilerine de yanıt veren Erkan, bu dönemi “geçiş süreci” olarak niteledi.

“Öngördüğümüz dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesinde bir geçiş sürecindeyiz” diyen Erkan, geçmişte yapılan 100’ü aşkın düzenlemenin bankacılık sektörünün dinamiklerini değiştirdiğini hatırlatarak “Birbirine birmiş düğümü çözerken, tek tek, çok ince ince, nokta atışı gitmek durumundayız” ifadesini kullanmıştı.

Bir diğer bankacı, parasal aktarım mekanizmasında bir dizi değişim yapılması gerektiğine ancak Erkan’ın kademeli değişime vurgu yaptığına dikkat çekerek, “Erkan’ın büyümeye zarar vermek istemediğini düşünüyoruz. Atanan isimlerin birden fazla hedefi olan bu politikaların dayanması gereken temeller konusunda deneyimli isimler” dedi.

BORSA İSTANBUL’DA KAZANIMLAR SÜRÜYOR

Dün yüzde 1.66 primli kapanan Borsa İstanbul’da ise seçimlerden sonra başlayan ve yüzde 50’ye yaklaşan kazanım devam etti.

Uzmanlar temmuz başından bu yana yüzde 19 artan endeksin atamaların ardından yükselişle açılabileceğini ancak tarihi zirvelere varılmış olması ve açıklanan ikinci çeyrek bilançoları nedeniyle kâr realizasyonlarının görülebileceğini ifade ediyorlar.

Uluslararası piyasalara bakıldığında Japonya’nın devlet tahvili getirilerini düşük tutan mekanizmayı gevşetmesinin ardından yen keskin şekilde değer kazanırken Japon devlet tahvillerinin de getirileri 9 yılın zirvesine çıktı. Ara dolar karşısında yüzde 0.5 değer kazanan yen, son olarak yüzde 0.3 artıda işlem gördü.

Euro ise dün dolar karşısında yüzde 1 değer yitirdi. Avrupa Merkez Bankası’nın dünkü açıklamaları Euro bölgesinde faiz artırımlarına ara verileceği endişelerini canlandırırken ABD’de son günlerde açılanan güçlü ekonomik veriler para politikasının gevşetileceği beklentilerini hafifletti. (REUTERS)

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