Temmuzda 180 bin kişi borcundan dolayı takibe düştü

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı temmuzda 180 bine yükseldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, ‘negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı, temmuz 2023’ verilerini yayımladı.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2023 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 23’lük artışla 96 bin kişi oldu. Bu rakam geçen yıl aynı ayda 78 bindi.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 14’lük artışla 100 binden 114 bine yükseldi.

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı da bu dönemde yüzde 15’lik artışla 156 binden 180 bine yükseldi.



Ocak-Temmuz 2023 döneminde, bir önceki yıl aynı döneme göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 22 azalarak 752 bin kişi oldu.

Öte yandan, Risk Merkezi verilerine göre, Temmuz 2023 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar, bir önceki yıla göre yüzde 26 artış ile 40 milyar TL oldu.

Bireysel kredi ve kredi Kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı temmuz ayı itibarıyla 3 milyon 834 bin 908 oldu.

İlginizi Çekebilir Societe Generale'den faiz ve dolar/TL tahmini

İlginizi Çekebilir Benzine zam geliyor