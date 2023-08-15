Temmuzda sadece Hazine’den KKM’ye 34,5 milyar TL gitti

Kur Korumalı Mevduat hesaplarının bütçeye doğrudan maliyeti temmuzda 34,5 milyar TL’ye yükselerek aylık bazda rekor kırdı.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı bütçe verilerine göre, kur korumalı mevduat (KKM) için temmuz ayında hazineden 34,5 milyar lira tutarında transfer yapıldı.

Kur korumalı mevduatın hazineye ilk 7 ayda toplam maliyeti ise 59,5 milyar TL oldu. Böylece KKM’nin aylık maliyeti temmuzda rekor kırdı. Geçtiğimiz yıl KKM’nin merkezi bütçeye maliyeti 92,5 milyar TL olmuştu.

SON İKİ AYDA BÜYÜK ARTIŞ

KKM hesaplarının hazineye maliyeti bu yıl ocakta 1,5 milyar TL, şubatta 631 milyon TL, nisanda 650 milyon TL, mayısta 1,6 milyar TL olmuştu. KKM için yılın başından bu yana küçük miktarlarda yapılan transferler, TL’nin keskin değer kaybettiği Haziran ayında 20,6 milyar liraya çıkmıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre de geçtiğimiz hafta KKM hesaplarına 149,9 milyar TL’lik giriş yapıldığı görüldü.

Verilere göre KKM hesapları 4 Ağustos’la biten haftada 3,3 trilyon TL ile yeni zirveyi gördü.

TCMB’YE DEVREDİLMİŞTİ

Öte yandan seçimlerin ardından ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikler sonrası para politikasında yapılan değişimlerden KKM de etkilenmişti. Alınan kararla Hazine ve Maliye Bakanlığı KKM desteği uygulamasını Merkez Bankası'na (TCMB) devretmişti.

Bundan böyle Hazine’nin KKM’de karşı taraflı TL cinsi işlemler için uyguladığı desteği artık TCMB sağlayacağı açıklanırken karar TCMB’nin talimatıyla 17 temmuzda yürürlüğe girmişti.

KKM’de zorunlu karşılık oranı da 21 Temmuz’da yüzde 15’e çıkarılmıştı. Daha önce zorunlu karşılık oranı yüzde 8 olarak uygulanıyordu.

KKM’NİN TOPLAM MALİYETİ

TCMB KKM hesaplarına ne kadar aktardığına ilişkin net bir veri sunmasa da uzmanlar TCMB’nin 2022 Yıllık Rapor’undan elde edilen verilere göre uzmanlar Merkez’in KKM hesaplarına 89 milyar TL aktardığını tahmin ediyor.

Yani 2022’de KKM'nin kamuya toplam maliyetinin 181,5 milyar TL olduğu düşünülüyor. Ancak kurdaki artışla birlikte bu yıl KKM’nin kamuya maliyetinin daha da katlandığı görülüyor.

Yılbaşında 18,73 olan dolar kuru, 14 Mayıs seçimleri öncesinde 19,60 seviyesine ulaşmış, seçimlerin ardından yükseliş hızlanmıştı. Bugün kur 27 TL’nin üzerinde seyrediyor ve kurda artışın önümüzdeki aylarda devam etmesi bekleniyor.