Ticari kredide büyüme hızı iki yılın dibini gördü

Seçim sonrasında ticari kredide faizler artarken kredi muslukları kapandı. Geçen hafta ticari kredi büyüme hızında iki yılın dibi görülürken, faizler de 5 yılın zirvesine yükseldi.

Emre DEVECİ

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Seçim sonrasında ekonomi politikasında U-dönüşüne imza atılırken, kredi ve mevduat piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Seçim öncesinde düşük faizle dağıtılan ticari kredilerde, seçim sonrası hem faiz katlandı hem de kredi büyümesi durma noktasına geldi.

Seçim öncesinde nisan ayında yüzde 50’ye yaklaşan ticari kredi hacminde 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme oranı, 4 Ağustos ile biten haftada yüzde 3,7 ile son iki yılın dibini gördü.

Ortalama ticari kredi faizleri de geçen hafta yüzde 30,72 ile Kasım 2018 sonrasındaki yaklaşık 5 yılın zirvesini gördü.

Faizler yükselse de enflasyon oranının altında kalırken, iş dünyası yüksek faizle de olsa kredi bulamamaktan yakınıyor.



ENFLASYON YÜKSELİRKEN MEVDUAT FAİZİ DÜŞÜYOR

Öte yandan, Ekim 2022’de ticari kredi faizlerini aşan üç aya kadar vadeli TL mevduat faizleri, geçen hafta yüzde 27,77’ye kadar geriledi.

Böylece 10 ay sonra ticari kredi faizleri, mevduat faizlerinin altına gerilemiş oldu.

Haziran sonunda yaklaşık yüzde 42 olan mevduat faizleri, 6 haftada yaklaşık 15 puan gerilemiş oldu.

Merkez Bankası’nın (TCMB) bankalar için dövizden TL’ye dönüşüm hedeflerini düşürmesi, mevduat faizlerindeki düşüşte etkili olurken, faizlerdeki düzenlemelerin gevşetilmesi ve politika faizinin artırılması da zoraki olarak düşük tutulan ticari kredi faizlerinde sert artışı beraberinde getirdi.

Kredi faizleri artarken mevduat faizlerinin yükselişi ise, bankaların kârlılıkları açısından pozitif bir gelişme oldu.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE MUSLUKLAR KAPANIYOR

Seçim öncesinde hızlanan ihtiyaç kredilerinde de seçim sonrasında tablo değişti.

Seçim haftasında yüzde 100’ü aşan ihtiyaç kredisi hacminde 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme oranı, 4 Ağustos ile biten haftada yüzde 28 ile son 10 ayın dibini gördü.

Seçim öncesinde yüzde 25 olan ortalama ihtiyaç kredisi faizleri de geçen hafta yaklaşık yüzde 48 ile son 20 yılın zirvesindeki seyrini korudu.

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