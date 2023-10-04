TL’nin reel değeri eylülde arttı
Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde TÜFE bazında 3,1 puan artarak 55,52’ye yükseldi.
Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi eylülde TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 3,1 puan artarak 55,52'ye çıktı.
Endeks, ağustosta 52,42 düzeyinde bulunuyordu. Bu rakam temmuzda 48,71 ile tarihi düşük seviyelere yakın bir noktaya gerilemişti.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 3,48 puan artışla 88,29 seviyesine yükseldi.
REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?
Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye’nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.
Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.
Endeksteki değişim TCMB’nin TL’deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.