Tofaş’tan 2022’de 8,5 milyar TL net kâr

Finansal sonuçlarını KAP'a bildiren Tofaş, 2022'de 8,56 milyar TL net kâr ettiğini açıkladı.

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Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını ve 2023 beklentilerini açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Tofaş 2022’de 8,56 milyar TL net kâr etti. Şirket, önceki yıl aynı dönem 3,28 milyar TL net kâr açıklamıştı.

2021’de 29,68 milyar TL gelir elde eden şirket, 2022’de ise gelirini 65,55 milyar TL’ye çıkardığını duyurdu.

BU YIL 100 MİLYON EURO YATIRIM BEKLENTİSİ

Şirketin KAP’a yaptığı açıklama 2023’e ilişkin ihracat beklentisinin 70 bin adet ila 80 bin adet arasında olduğu belirtildi.

Yurt içi satış beklentisi 155-165 bin adet olan şirketin, 2023 üretim beklentisi ise 215-235 bin adet oldu. 2023 yatırım beklentisi ise 100 milyon Euro olduğu ifade edildi. (REUTERS)

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