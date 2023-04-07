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Merkez Bankası enflasyona endeksli tahvillerin iskonto oranını yükseltti

TCMB bankalara dün gönderdiği yazıda daha önce TÜFE'ye endeksli tahviller için yüzde 70 olan iskonto oranını yüzde 80'e yükseltti.

Yayınlanma: 08:27 - 07 Nisan 2023 Güncellenme:
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Merkez Bankası enflasyona endeksli tahvillerin iskonto oranını yükseltti

Merkez Bankası (TCMB), teminat sisteminde bankaları uzun vadeli sabit kuponlu Hazine tahvili tutmaya daha da teşvik edecek değişikliğe gitti.

TCMB bankalara dün gönderdiği yazıda daha önce TÜFE’ye endeksli tahviller için yüzde 70 olan iskonto oranını yüzde 80’e yükseltti.

‘LİRALAŞMA STRATEJİSİ’ KAPSAMINDA

Kararın “Liralaşma Stratejisi” çerçevesinde alındığı belirtilen yazıda TL cinsi varlıkları destekleyici düzenlemelerin süreceğine de dikkat çekildi.

TCMB bankaların teminatlandırmasında diğer tahvillerin iskonto oranını değiştirerek uzun vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerin sistemde daha çok kullanılmasını sağlıyor. (REUTERS)

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