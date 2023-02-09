Tüpraş’ın net kârı 2022’de 10 kat arttı

Koç Holding bünyesindeki Tüpraş'ın net dönem kârı 2022'de yüzde 1042 artışla 41,3 milyar TL'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin (Tüpraş) net kârı 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 1042 artışla 3,6 milyar TL’den 41,3 milyar TL’ye yükseldi.

Tüpraş’ın dördüncü çeyrek net kârı da 13,8 milyar TL’lik ortalama piyasa beklentisinin çok üzerinde gelerek 17,6 milyar TL’ye yükseldi.

Şirketin yıllık toplam hasılatı 2021’de 152,5 milyar TL iken 2022 yılında yüzde 216 artışla 481,8 milyar TL’ye yükseldi.

Brüt kâr yıllık yüzde 296 artışla 15,9 milyar TL’den 62,8 milyar TL’ye yükselirken, esas faaliyet kârı da 777 milyon TL’den 45,6 milyar TL’ye yükseldi.

İNDİRİMLİ RUS PETROLÜ KÂRI ARTIRDI

Tüpraş’ın 2022’deki kâr artışında, Ukrayna savaşının ardından rafineri kâr marjlarının artmasının yanı sıra Rusya’dan indirimli petrol alıp bunu Akdeniz fiyatlarıyla satması etkili oldu.

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