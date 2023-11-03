Türkiye’nin kredi risk primi, 2 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü.
Türkiye’de, yeni ekonomi yönetiminin fiyat istikrarını sağlamaya yönelik adımları kademeli olarak uygulamaya alınırken, devam eden jeopolitik risklere karşın Türkiye’nin CDS’i gerilemeyi sürdürüyor.
Atılan adımlar sonrası Türkiye’nin CDS’i, 367,52 baz puana inerek Eylül 2021’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 35 seviyesine çıkarırken, politika metninde kademeli sadeleşmenin devam edeceği sinyali verilmişti.
Kararı takip eden günde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre TCMB, bankacılık sisteminde Türk lirasının (TL) payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi.