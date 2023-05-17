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Türkiye’nin kredi riski 7 ayın zirvesine yükseldi

Türkiye'nin kredi riskini gösteren CDS, 14 Mayıs sonrası sert yükseldi ve bugün 678 puanla yedi ayın zirvesini gördü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:50 - 17 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Türkiye’nin kredi riski 7 ayın zirvesine yükseldi

14 Mayıs seçimleri sonrasında Türkiye'nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) risk priminde artış sürüyor.

Seçim öncesindeki haftada ilk turda muhalefetin kazanabileceği beklentisiyle 500 baz puanın altına gerileyen CDS, bugün 678 baz puanla yedi ayın zirvesine yükseldi.

Seçim öncesindeki haftada CDS, beş ay sonra ilk kez 500 baz puanın altına gerilemişti. Yabancılar, muhalefetin kazanmasıyla birlikte Türkiye’de geleneksel para politikasına dönüş bekliyordu ancak seçim sonuçları sürpriz oldu.

CDS’teki artış, Türkiye’nin dış borçlanma maliyetlerinin artması anlamına geliyor.

Yüksek cari açık, yüksek enflasyon, alışılmışın dışında gevşek para politikaları ve jeopolitik riskler, Türkiye’nin kredi risklerini artırıyor.

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