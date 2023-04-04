Twitter’ın logosu değişti, Dogecoin fırladı: Dikkat çeken dava detayı

Twitter, logosunu kripto varlık Dogecoin'in simgesi olan köpekle değiştirdi. Değişiklik sonrası Dogecoin ralli yaptı. Musk'ın bu hamlesinin geçtiğimiz hafta açılan 258 milyar dolarlık dava sonrası gelmesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Twitter’ın geleneksel simgesi olan mavi kuş, dün akşam saatlerinde kripto varlık Dogecoin’in simgesi olan Shiba Inu’nun resmiyle değiştirildi. Değişiklik sonrası kripto piyasası karıştı.

Dün gün içinde 0,76 dolardan işlem gören kripto varlık, Twitter’da yapılan değişikliğin ardından sert yükseldi. Dogecoin fiyatı son 24 saatte yüzde 20’den fazla artarak yaklaşık 0,9 dolara ulaştı. Dogecoin’deki günlük işlem hacmi 8 kat arttı.

Twitter CEO’su Elon Musk, logoda yaptığı değişikliği açıklayan bir paylaşımda bulundu. Milyarder girişimci Twitter’ı satın almadan önce bir kullanıcıya verdiği bir sözü tuttuğunu belirtti.

DOGECOIN DAVALIK OLMUŞTU

Değişikliğin Musk’a açılan Dogecoin davasıyla ilgili yeni haberlerin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Musk’ın Dogecoin’i desteklemek için bir saadet zinciri oluşturduğu iddiasıyla geçen yıl mayıs ayında 258 milyar dolarlık dava açılmıştı.

Dogecoin, Musk’ın sık sık attığı tweetlerle 8 Mayıs 2021’de 0,73 dolara ulaşmış, o seviyelerden bu parayı satın alanlar yaklaşık yüzde 90’a yakın kayıp yaşamıştı. Geçtiğimiz hafta Reuters’ta yayımlanan bir haberde ise Musk’ın bu davanın düşürülmesini istediği ortaya çıkmıştı.

DAVA NEDEN AÇILDI?

Dogecoin yatırımcıları, Musk’ın Dogecoin hakkındaki attığı twitleri dava konusu yaparken ünlü milyarderin avukatları bu twitleri “zararsız ve genellikle aptalca” olarak nitelendirdi. Avukatlar davanın “hayal ürünü bir kurgu” olduğunu belirtti.

Avukatlara, göre davacılar Musk’ın kimi nasıl dolandırdığını asla açıklamadı ve “Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olan meşru bir kripto para birimi hakkında tweet atmak yasa dışı değil” dedi.

Davacılar ise Musk’ın gerçek bir değeri olmayan bir para biriminden ve Dogecoin yatırımcılarının zararı pahasına milyarlarca dolar kâr elde ettiğini ileri sürüyor.

DOGECOIN NEDİR?

6 Aralık 2013’te bir yazılım mühendisi çift tarafından şaka amaçlı yaratılan ve şaka coini (meme coin) olarak bilinen kripto para, geçtiğimiz yıllarda dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın desteği ile büyük değer kazanmış ve kimileri için ciddi bir yatırım aracına dönüşmüştü.

Musk, 2021 yılında sık sık Dogecoin’le ilgili paylaşımlar yaparak günlük yüzde 60’ı bulan yükselişlere yol açmıştı. Ancak Musk’ın sosyal medyadan yaptığı belirsiz çıkışlar nedeniyle pek çok yatırımcı sonrasında Dogecoin’den büyük zarara uğramıştı.