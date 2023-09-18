Uluslararası yatırım pozisyonu açığı temmuzda 290,2 milyar dolar oldu

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu açığı temmuzda 290,2 milyar dolar oldu.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2023 dönemine ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, net uluslararası yatırım pozisyonu açığı temmuzda 290,2 milyar dolar oldu. Önceki açık 252,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

2023 Temmuz sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,1 oranında azalışla 298,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 5,7 oranında azalışla 588,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -316,1 milyar dolar iken 2023 Temmuz sonunda -290,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

REZERV VARLIKLARDA YÜZDE 13,3 AZALIŞ

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 13,3 oranında azalışla 111,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,3 oranında artışla 124,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve TL cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 11,7 oranında artışla 50,2 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 24,3 oranında azalışla 154,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında azalışla 89,9 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında azalışla 28,1 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 32,0 oranında azalışla 0,8 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,5 artışla 42,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artarak 344,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında artarak 42,7 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 4,4 oranında artarak 14,7 milyar dolar oldu.

BANKALARIN KREDİ STOKU YÜZDE 2,9 ARTTI

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,9 oranında artarak 57,9 milyar

dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,2 oranında artarak 100,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.